Прощання з Вороненковим відбудеться 25 березня у Володимирському соборі – Пономарьов

Прощання зі вбитим у центрі Києва екс-депутатом Держдуми Росії Денисом Вороненковим відбудеться 25 березня у Володимирському соборі, повідомив колишній російський депутат Ілля Пономарьов.

«Відспівування Дениса Вороненкова відбудеться завтра о 12:00 у Володимирському соборі. Приходьте…», – написав він у Twitter.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. За даними поліції, у результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Президент Петро Порошенко назвав убивство Вороненкова «актом державного тероризму з боку Росії».

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010–2011 роках.