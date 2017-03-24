У Дніпрі люди з хворими нирками протестували через брак життєво необхідних ліків

У Дніпрі 24 березня хворі з нирковою недостатністю, яким потрібен перитонеальний діаліз, пікетували обласну раду й облдержадміністрацію через брак життєво необхідних ліків. У руках вони тримали плакати з написами «Ми хочемо жити!».

За словами пацієнтів, через затягування з проведеннями тендерів на закупівлю ліків вони не отримують препаратів, необхідних для нормальної життєдіяльності організму.

«Проведення тендерів на закупівлю спеціального розчину для діалізу ставить хворих в жахливі умови. Проведення тендеру затягується з лютого, а вже на четвертий день без діалізу люди погано себе почувають», – сказала координаторка акції Світлана.

За її словами, протестувальники вимагають перегляду рішення щодо закупівлі ліків для діалізу через тендери. Як зазначили учасники акції, щодо цього вони надіслали близько десятка листів у різні інстанції, але відповіді поки що не отримали.

У Дніпропетровській облдержадміністрації Радіо Свобода повідомили, що проінформовані про ситуацію про закупівлю медпрепарату для таких хворих, але до 28 березня процедура проведення тендеру призупинена.

Як зазначила заступник директора департаменту охорони здоров’я ОДА Олена Лугова, облдержадміністрація вчасно оголосила про проведення тендеру на закупівлю медпрепарату, а з обласного бюджету 100-відсотково були виділені кошти, однак через скаргу однієї з фармацевтичних компаній-виробників, подану до Антимонопольного комітету України на іншу компанію-виробника, процедура проведення тендерів була призупинена.

«Склалась складна ситуація із забезпеченням пацієнтів перитонеальним діалізом. Скарга фармацевтичної компанії зареєстрована в АМКУ і буде розглянута 28 березня. До розгляду в АМКУ департамент охорони здоров’я ОДА не може здійснювати ніяких закупівель за бюджетні кошти. Це питання буде вирішуватись в площині колегії АМКУ. Керівник нашого департаменту і самі пацієнти збираються виїхати на цю колегію. Аби відстоювати інтереси пацієнтів», – сказала Радіо Свобода Олена Лугова.

На перитонеальному гемодіалізі (очищенні нирок за допомогою спеціальних розчинів, без прив’язки до апаратів діалізу в лікарнях) у Дніпропетровській області перебуває близько ста пацієнтів.