Число поранених від вибухів у Балаклії зросло до п’яти – ХОДА

У Харківській обласній державній адміністрації повідомили, що загальне число поранених унаслідок вибухів на складах озброєнь на околиці Балаклії на Харківщині зросло до п’яти людей, із них троє перебувають у стаціонарі.

Як сказала заступник начальника управління охорони здоров’я Харківської ОДА Галина Сіроштан в ефірі телеканалу «112 Україна», раніше у п’ятницю до лікарні швидкої допомоги доставили 78-річну жінку, в якої виявлена поєднана травма: черепно-мозкова травма, забій головного мозку, а також переломи правого стегна та перелом правої кінцівки.

Вона також згадала про жінку 88 років, у якої рана щоки, вона госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги в обласну клінічну лікарню.

Іще одна потерпіла жінка, яку прооперували в четвер, перебуває в обласній клінічній лікарні, і загрози її життю немає, повідомила Сіроштан. Раніше вже повідомляли про жінку 54 років із пораненням у скроню, яку шпиталізували в четвер до Харківської обласної клінічної лікарні.

Крім того, ще дві людини звернулися по допомогу з травмами верхніх кінцівок, яких вони зазнали при збиранні розбитого скла на території, повідомила представник ОДА.

Також ізранку у п’ятницю повідомили, що пізно ввечері в четвер виявили тіло загиблої жінки 65 років під уламками зруйнованого будинку.

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складі радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, почали ліквідовувати її наслідки – в першу чергу йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.