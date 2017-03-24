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25 Березень 2017, Київ 00:12
Новини | Міжнародні

США: Трамп відкликав із Конгресу законопроект про скасування системи медстрахування, запровадженої за Обами

Протест під Білим домом із вимогою не скасовувати Obamacare, 23 березня 2017 року

Протест під Білим домом із вимогою не скасовувати Obamacare, 23 березня 2017 року

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Президент США Дональд Трамп попросив спікера Палати представників Конгресу, республіканця Пола Раяна скасувати плановане на п’ятницю голосування щодо законопроекту, який мав на меті скасувати запроваджену за попереднього президента Барака Обами систему загального медичного страхування й замінити її на іншу схему, повідомила речниця спікера.

Менш ніж за годину до цього телеканал «Сі-ен-ен» цитував слова Раяна про те, що серед республіканців немає достатньої підтримки, щоб гарантувати проходження законопроекту.

Після цього рішення Палата представників, яка зранку обговорювала законопроект, достроково завершила роботу за п’ятницю. Наразі не визначено, коли палата збереться на сесійне засідання знов, кажуть конгресмени-республіканці.

Лише попереднього дня, в четвер, Трамп вимагав від Палати представників якнайшвидше проголосувати за законопроект.

Скасування запровадженої 2010 року попередньою адміністрацією демократів системи обов’язкового загального медстрахування з пільгами для незаможних, яку неформально назвали Obamacare, було однією з провідних передвиборчих обіцянок Трампа.

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