Віце-прем’єр закликала єврокомісара зберегти й посилити санкційний тиск на Росію

Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала комісара ЄС із питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнеса Гана до консолідації зусиль Європейського союзу у збереженні і посиленні санкційного тиску на Росію з метою мирного врегулювання конфлікту на основі повного виконання мінських домовленостей, повідомила прес-служба українського уряду.

За повідомленням, Іванна Климпуш-Цинцадзе детально поінформувала сторону ЄС щодо загострення безпекової ситуації на сході України, збільшення кількості обстрілів українських позицій із забороненої зброї та втрат серед військових і цивільного населення.

«Сторони окремо обговорили питання брутального захоплення бойовиками українських підприємств на непідконтрольних територіях сходу України, а також кроки, які були вжиті українською владою у відповідь», – мовиться в повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр перебуває з візитом до європейських і євроатлантичних інституцій у Брюсселі.