За фактом прийняття підозрюваного вбивці Вороненкова до Нацгвардії призначили перевірку – Шкіряк

За фактом прийняття підозрюваного вбивці колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, Павла Паршова, до лав Національної гвардії України призначили службову перевірку, заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Як сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна», зараз будуть здійснені всі необхідні заходи, щоб з’ясувати і зрозуміти всі обставини того, як Паршов міг потрапити до Нацгвардії. На думку Шкіряка, той був завербований Федеральною службою безпеки Росії з конкретною метою проникнути в один з підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

«Будуть і повинні бути всі необхідні висновки, щоб відкоригувати ті принципи прийому сьогодні не тільки в ряди Нацгвардії, а й Нацполіції і Збройних сил України, щоб виключити такі речі. Більше того, переконаний, що необхідно буде провести відповідну перевірку особистого складу, у тому числі тих підрозділів, які беруть участь в активних бойових діях», – заявив він.

Офіційно слова радника наразі не підтверджені.

Раніше у п’ятницю в Національній гвардії України підтвердили, що Павло Паршов, якого називають причетним до вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, дійсно проходив службу у Нацгвардії. Як повідомила прес-служба НГУ, до лав Нацгвардії, у батальйон «Донбас» він був зарахований 25 серпня 2015 року, проте у 2016 році Паршова звільнили через невиконання умов контракту.

Про те, що Павло Паршов «пройшов курс спеціального навчання у школі для диверсантів, створеній іще за часів сталінського КДБ», і мав за завдання «потрапити до одного з підрозділів Збройних сил чи Національної гвардії, … і вдавати, що він звичайний солдат», стверджував раніше у п’ятницю у фейсбуці народний депутат, член колегії МВС України Антон Геращенко, але ніяких доказів не навів.

За деякими повідомленнями, Паршов 2011 року був оголошений у розшук за економічні злочини, і в такому разі, вочевидь, далі перебував у розшуку на момент зарахування до Нацгвардії.