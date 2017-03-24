У Балаклії виявили наразі 23 пошкоджені будівлі – ХОДА

У Балаклії Харківської області, де на околиці міста горіли артилерійські склади і вибухали боєприпаси, вже виявили 23 пошкоджені вибухами будівлі – і житлові, і соціальної сфери, повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

За її словами, це число, безумовно, зросте, коли рятувальники зможуть обстежити інші частини міста поруч зі складами, які наразі недоступні через небезпеку.

Вона додала, що рівень руйнування обстежених будівель різний, а в досі не доступній зоні безпосередньо біля арсеналу попередньо оцінюється як значний.

Також у п’ятницю заступник начальника управління охорони здоров’я Харківської ОДА Галина Сіроштан повідомила, що загальне число поранених унаслідок вибухів на складах озброєнь на околиці Балаклії зросло до п’яти людей, із них троє перебувають у стаціонарі.

Раніше також повідомили, що пізно ввечері в четвер виявили тіло загиблої жінки під уламками зруйнованого будинку.

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складі радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, почали ліквідовувати її наслідки – в першу чергу йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.