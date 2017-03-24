Дніпро: суд у справі передання органного залу від УПЦ (МП) громаді почав розгляд справи без співвідповідача

У Дніпрі суд у справі повернення Органного залу від Української православної церкви (Московського патріархату) громаді міста почав розгляд справи без співвідповідача – колишнього посадовця обласної ради, який свого часу підписав «мирову угоду» з єпархією УПЦ (МП) про передачу права власності на Органну залу, Олександра Смирного. Судове засідання відбулось у Центральному районному суді міста.

Як повідомив позивач, керівник громадської організації «Справа принципу» Олександр Гуміров, посадовець не з’явився на засідання, але в суді вже є його письмове заперечення проти позову.

Суд заслухав позиції сторін і дослідив матеріали справи, серед них, зокрема, і заяву співвідповідача Олександра Смирного, який просить суд відмовити в задоволенні позову, посилаючись на те, що термін давності у справі (три роки) сплив. За даними заяви, рішення щодо передання Органного залу церкві було ухвалене ще 2010 року.

За словами громадського активіста Олександра Гумірова, ця заява поставила в непросте становище його як позивача. Він вважає, що термін давності треба рахувати не з 2010-го, а з 2016 року, коли він уперше дізнався про довіреність, за якою екс-чиновник підписував свого часу «мирову угоду» про передання органної зали церкві, подав запит до обласної ради і отримав у відповідь копію довіреності.

«Я зараз стою перед вибором: наполягати на тому, що термін давності рахується з вересня 2016 року і, відповідно, не пропущений, або подати заяву про поновлення строку позовної давності, але при цьому визнати, що він таки пропущений. В обох випадках у судді є можливість ухвалити «нейтральне» рішення: визнати мої вимоги законними, але відмовити в задоволенні позову через закінчення терміну позовної давності. Якщо суд ухвалить таке рішення, то подальша боротьба за Органний зал стане марною», – зазначив Олександр Гуміров.

У судовому розгляді щодо повернення органного залу громаді наразі оголошена перерва до 18 квітня.

Дніпропетровський Будинок органної і камерної музики розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. Православній громаді споруда належала понад десятиліття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з унікальним органом.

У березні 2011 року керуючий Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення органної зали за рішенням суду перейшло в управління церкви. Будинок органної та камерної музики було передано церкві відповідно до «мирової угоди», затвердженої господарським судом області, між облрадою та релігійною громадою Свято-Миколаївського храму парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП).