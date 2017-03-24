Світлана Алексієвич назвала репресії в Білорусі найбільш самогубним варіантом для влади

Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич в інтерв’ю Радіо Свобода назвала репресії влади Білорусі напередодні Дня волі 25 березня «самогубним варіантом» для влади.

«Це просто говорить про безпорадність влади, більше ні про що», – сказала вона білоруській службі Радіо Свобода напередодні запланованих на суботу по всій Білорусі акцій із нагоди неофіційного свята Дня волі, якого не визнає нинішня влада Білорусі – воно відзначає річницю створення 25 березня 1918 року Білоруської Народної Республіки, що проіснувала менш ніж рік, перш ніж Білорусь захопили більшовики і проголосили в ній «радянську владу».

«Навіть якщо люди завтра не вийдуть формально на вулицю, в головах вони це вже ніби зробили. У їхніх головах уже відбулося розчарування владою, бо президент припиняє декрет, а потім, ніби провокуючи народ, каже: «Я нічого не припиняв». Влада хоче сказати, що вона непохитна. Це неможливо», – сказала Алексієвич, коментуючи дії президента Білорусі Олександра Лукашенка: той заявив, що не буде застосовувати виданий ним декрет про запровадження податку з безробітних, та потім уточнив, що лише до кінця року.

Раніше у п’ятницю правозахисна організація Amnesty International закликала владу Білорусі дати можливість провести всі плановані на суботу, 25 березня, масові заходи, не перешкоджаючи їм застосуванням надмірної поліційної сили чи довільними затриманнями мирних учасників – «як це відбувалося попередніми тижнями», додали правозахисники.

Як заявили в організації, влада Білорусі має врешті визнати засадниче право громадян на мирний протест і не забороняти таких заходів, не вдаватися до сили проти мирних учасників протестів і до інших способів переслідування їх. Посадовці ж мають перестати змальовувати інакодумців як «п’яту колону» й натомість забезпечити право всіх на свободу висловлення думки і свободу зібрань, наголосили правозахисники.

Організатори планованого маршу у столиці Мінську з нагоди Дня волі 25 березня повідомили Радіо Свобода, що міська влада дозволила зібратися тільки в парку на околиці міста, але не в центрі.

При цьому, звернули увагу активісти, за законом влада зобов’язана повідомити про своє рішення щодо масового заходу за п’ять днів до нього, але фактично повідомила лише за день, у п’ятницю.

За словами організаторів маршу в Мінську, вони відтак дотримаються свого первісного плану пройти ходою центром Мінська.

Попередніми днями в Білорусі були затримані десятки активістів, які брали участь в інших акціях протесту – проти запровадження податку з безробітних. Близько 130 з них засудили до адмінарештів на терміни до 15 діб – як вважає опозиція, в першу чергу з метою не дати їм узяти участь у нових акціях 25 березня.