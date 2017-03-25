На Донбасі за добу загинули двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 24 березня загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомляє штаб української воєнно операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 78 обстрілів позицій Збройних сил України.

«На Донецькому напрямку, під вогнем артилерійських систем калібру 152 міліметри опинилися позиції неподалік Зайцевого», – ідеться в ранковому зведенні. Зброю калібром понад 100 міліметрів бойовики застосували також в інших місцевостях Донецького та Маріупольського напрямків, інформує штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні «ЛНР» нарахували 24 березня 11 обстрілів з боку ЗСУ в районах сіл уздовж лінії розмежування, в тому числі й неподалік Луганська.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.