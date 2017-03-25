У Балаклії спостерігаються поодинокі вибухи – ДСНС

На технічній території арсеналу в місті Балаклія Харківської області станом на 7:00 25 березня далі спостерігаються поодинокі вибухи різної інтенсивності. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено 2 пожежних танки міністерства оборони, для підвозу води та заправки яких залучено 3 пожежні автомобілі ДСНС. Підрозділами ДСНС ліквідовано 19 пожеж (4 пожежі протягом 24 березня), які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів», – ідеться в повідомленні рятувальників.

«Протягом 24 березня піротехнічними розрахунками ДСНС вилучено 201 вибухонебезпечний предмет, обстежено та повністю очищено від вибухонебезпечних предметів та залишків боєприпасів у місті Балаклія три сектори та території сіл Байрак, Вербівка, Щурівка і Яковенкове», – додають у ДСНС.

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, триває ліквідація її наслідків – у першу чергу йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.