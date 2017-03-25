Лідер білоруської опозиції Некляєв затриманий при спробі в’їхати до країни

Один із лідерів Білоруського національного конгресу поет Володимир Некляєв 25 березня затриманий при спробі в'їхати на територію Білорусі з Польщі. Днем раніше, в п’ятницю, Некляєв брав участь у дискусії в Сеймі Польщі з приводу ситуації в Білорусі.

Вранці 25 березня опоиціонер мав приїхати до Мінська, але вдома не з’явився. Про затримання Некляєва вночі повідомив власник незалежного інформаційного агентства БелаПАН Алесь Липай. За останніми повідомленнями, Некляєв нині перебуває в слідчому ізоляторі в прикордонному місті Брест.

«Зв’язок з ним зник уночі. Свідки затримання повідомили, що його затримали, але офіційно мені нічого не повідомили. Зараз я зв’язуюся з адвокатом», – розповіла Радіо Свобода дружина Некляєва Ольга.

Упродовж останніх двох тижнів в Білорусі заарештовано близько 150 опозиційних лідерів і активістів, проти 26 з них порушені кримінальні справи за підозрою в підготовці масових заворушень.

Влада увечері в п’ятницю дозволила провести на околиці міста акцію, присвячену 99-й річниці проголошення першої в ХХ столітті незалежної держави білорусів, Білоруської народної республіки. Організатори та учасники хочуть провести свій захід у центрі столиці.

Центр Мінська з учорашнього дня, 24 березня, патрулюють автоматники, вперше з 1944 року. Скасовано рейси маршрутних таксі в Мінську, пасажирів вибірково перевіряють на залізничному вокзалі. Студентів із гуртожитків змусили виїхати по домівках, а тих, хто живе в Мінську, керівники вишів попередили про відрахування в разі, якщо вони прийдуть на акції. Активістів, які мали намір їхати до Мінська з регіонів, міліція арештовує просто на виході з будинків.