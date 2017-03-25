Щонайменше 16 людей загинули в сирійському Ідлібі внаслідок авіаудару

Щонайменше 16 людей загинули вночі у в’язниці в контрольованій антиурядовими повстанцями провінції Ідліб внаслідок авіаудару, повідомила 25 березня організація «Сирійська обсерваторія з прав людини».

За даними спостерігачів, серед загиблих є як в’язні, так і персонал в’язниці.

Сирійські урядові війська потужно бомбардують повстанців в Ідлібі, який є одним з найбільш важливих оплотів сил, що прагнуть повалити президента Башара Асада.

Частина північно-західної провінції перебуває під контролем підтримуваних Туреччиною повстанців, у тому числі «Вільної сирійської армії», на решті території провінції Ідліб переважають радикальніші групи. Столицю провінції, місто Ідліб, контролюють переважно сили, свого часу пов’язані з «Аль-Каїдою».

Ідліб є постійною мішенню ударів як російської, так і сирійської державної авіації, окремі рейди здійснює очолювана США коаліція, що протистоїть угрупованню «Ісламська держава».

Росія, головний союзник сирійського уряду, розпочала авіаудари в Сирії з вересня 2015 року.

Понад 320 тисяч людей загинули в Сирії після початку шість років тому антиурядових протестів.