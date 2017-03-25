США занепокоєні посиленням впливу Росії в Лівії – генерал Волдгаузер

Росія намагається розширити свій вплив у Лівії, і Сполучені Штати спостерігають за цим із «великим занепокоєнням». Про це 24 березня заявив начальник Африканського командування США генерал Томас Волдгаузер, За його словами, російські підрозділи вже перебувають у районі кордону між Єгиптом і Лівією, і Москва намагається посилити свій вплив за допомогою військових засобів та продажу зброї.

Генерал Волдгаузер також назвав «незаперечним» зв’язок між Росією та лідером однієї з потужних лівійських збройних груп Халіфою Хафтаром.

Раніше в цьому місяці інформагенції AFP і Reuters повідомили, що Росія розгорнула свої війська на базі в західній частині Єгипту, на відстані близько 100 кілометрів від кордону з Лівією. Росія спростувала ці повідомлення.

У Лівії після повалення в 2011 році режиму диктатора Муамара Каддафі є значна кількість сил, що б’ються за владу. США впродовж двох останніх років надіслали до цієї країни спеціальні сили і військових радників для боротьби з бойовиками угруповання «Ісламська держава».