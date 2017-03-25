Міжнародна коаліція готова розпочати остаточний наступ на Ракку в Сирії

Міжнародна коаліція в Сирії, яка протистоїть угрупованню «Ісламська держава», готова розпочатиостаточний наступ на місто Ракка, яке бойовики називають своєю столицею. Про це міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив 24 березня.

За його словами, Ракка «оточена», і «битва розпочнеться в найближчі дні». «Це буде важка битва, але важлива», – сказав міністр французькому телебаченню.

Угруповання «Ісламська держава» нині тримає оборону на двох фронтах – у Рацці в Сирії та в Мосулі в Іраку. Підтримувані США іракські сили вже другий місяць проводять операцію зі звільнення другого за величиною міста Іраку.

Значні території в Іраку й Сирії екстремістське угруповання «Ісламська держава» захопило в 2014 році.