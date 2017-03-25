Держсекретар США приїде на зустріч міністрів країн НАТО

Держсекретар США Рекс Тіллерсон візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО. Організатори перенесли зустріч на більш ранній термін після того, як з’ясувалося, що держсекретар не зможе відвідати Брюссель 5 квітня, коли був запанований захід. Про це повідомили представники Держдепартаменту.

Попередні повідомлення, що держсекретар США не поїде на зустріч зі своїми колегами з 27 країн, викликали критику в Сполучених Штатах, де це рішення було сприйняте як відображення прохолодного ставлення адміністрації Трампа до союзу НАТО.

Білий дім посилався на те, що зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО збіглася з давно запланованим візитом до Вашингтона голови Китаю Сі Цзіньпіна, під час якого необхідна присутність Рекса Тіллерсона.

Згідно з новим повідомленням Держдепартаменту, партнери США по НАТО домовилися про перенесення зустрічі з 5 квітня на 31 березня. Держсекретар прилетить до Брюсселя після зустрічі з керівництвом Туреччини в Анкарі.