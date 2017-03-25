У Білорусі перед акцією опозиції відбуваються масові затримання (трансляція)

Білоруські силовики 25 березня в Мінську проводять масові затримання опозиційних активістів. Це відбувається перед початком запланованої на 14:00 за мінським часом (це 13:00 за Києвом) акції, присвяченої 99-ї річниці проголошення Білоруської Народної Республіки – першої в ХХ столітті незалежної держави білорусів.

Як повідомляють у трансляції білоруської редакції Радіо Свобода, до призначеного організаторами місця збору кордони міліції пропускають переважно журналістів. Водночас відбуваються затримання потенційних учасників акції.

Як повідомляють правозахисники на сайті організації «Вясна», до їхнього офісу увірвалися праціваники спецзагону міліції, всіх співробітників поклали на підлогу обличчям вниз. В офісі відбувся обшук.

«В офісі перебували офіційні спостерігачі офіційно зареєстрованих громадських організацій, близько 40 осіб. Там же знаходилися Олег Гулак, голова Білоруського Гельсінського комітету та керівник «Вясна» Алесь Беляцкий. Там проводився інструктаж, як спостерігач від правозахисних організацій повинні вести себе на акції. Там знаходяться і правозахисники від партнерських правозахисних організацій з-за кордону, яких ми просили приїхати, враховуючи істерію, яка нагнітається владою. Думаю, їм дадуть добу, звинуватять в тому, що лаялися матом», – сказав заступник голови правозахисного центру «Вясна» Валентин Стефанович, в прямому ефірі Радіо Свобода.

Згодом у трансляції повідомляли про 57 затриманих в офісі правозахисного центру.

Уночі 25 березня один із лідерів Білоруського національного конгресу поет Володимир Некляєв був затриманий при спробі в'їхати на територію Білорусі з Польщі.

Упродовж останніх двох тижнів в Білорусі заарештовано близько 150 опозиційних лідерів і активістів, проти 26 з них порушені кримінальні справи за підозрою в підготовці масових заворушень.

Влада увечері в п’ятницю дозволила провести на околиці міста акцію до Дня Волі, присвячену 99-й річниці проголошення першої в ХХ столітті незалежної держави білорусів, Білоруської народної республіки. Організатори та учасники прагнули провести свій захід у центрі столиці.

Центр Мінська з учорашнього дня, 24 березня, патрулюють автоматники, вперше з 1944 року. Скасовано рейси маршрутних таксі в Мінську, пасажирів вибірково перевіряють на залізничному вокзалі. Студентів із гуртожитків змусили виїхати по домівках, а тих, хто живе в Мінську, керівники вишів попередили про відрахування в разі, якщо вони прийдуть на акції. Активістів, які мали намір їхати до Мінська з регіонів, міліція арештовує просто на виході з будинків.