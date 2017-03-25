Акція до Дня Волі в Мінську відбулася на місці, яке попередньо не оголошували

Кількасот людей, які в Мінську не змогли потрапити на площу перед Академією наук, зібралися зі зворотного боку міліцейського кордону. До тисячі демонстрантів стали рухатися по проспекту Незалежності в бік центру, тримаючи національні біло-червоно-білі прапори, скандуючи «Живе Білорусь!» і «Ганьба» щодо міліції та автозаків.

Явного лідера в цій колоні не було. У районі площі Якуба Коласа шлях людям перегородили спецпризначенці міліції, згодом розпочалися масові затримання.

Упродовж останніх тижнів у Білорусі заарештовано близько 300 опозиційних лідерів і активістів, проти десятків із них порушені кримінальні справи за підозрою в підготовці масових заворушень.

Влада увечері в п’ятницю дозволила провести на околиці міста акцію до Дня Волі, присвячену 99-й річниці проголошення першої в ХХ столітті незалежної держави білорусів, Білоруської народної республіки. Організатори та учасники прагнули провести свій захід у центрі столиці.

Центр Мінська з учорашнього дня, 24 березня, патрулюють автоматники, вперше з 1944 року. Скасовано рейси маршрутних таксі в Мінську, пасажирів вибірково перевіряють на залізничному вокзалі. Студентів із гуртожитків змусили виїхати по домівках, а тих, хто живе в Мінську, керівники вишів попередили про відрахування в разі, якщо вони прийдуть на акції. Активістів, які мали намір їхати до Мінська з регіонів, міліція арештовує просто на виході з будинків.