У Києві попрощалися з екс-депутатом Держдуми Росії Денисом Вороненковим

У Володимирському соборі в Києві 25 березня відбулася церемонія відспівування колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, вбитого 23 березня.

Денис Вороненков був застрелений у центрі Києва. Нападник через кілька годин помер у реанімації від поранень, яких завдав охоронець Вороненкова.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, на зустріч з яким йшов Вороненков, заявив, що очікував його разом із дружиною, але вона випадково не пішла з чоловіком. На місце події оперна співачка, також колишній депутат Держдуми Марія Максакова приїхала вже після вбивства.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав дві версії вбивства Вороненкова – як свідка у справі щодо Януковича або в справі контрабанди щодо ФСБ Росії.

Президент України Петро Порошенко назвав те, що сталося, «актом державного тероризму з боку Росії». У свою чергу, Москва поклала відповідальність за ситуацію на владу України.