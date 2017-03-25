У Києві відбулася акція солідарності з білоруською опозицією

Близько 20 громадських активістів прийшли 25 березня до посольства Білорусі в столиці України. Вони провели акцію солідарності з білоруськими опозиціонерами, які в Мінську намагалися відсвяткувати День Волі, 99-ту річницю проголошення Білоруської народної республіки.

Як повідомив Радіо Свобода один із учасників акції, жодних петицій чи звернень до посольства активісти не передавали.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. Кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський порівняв кількість затриманих, яких на його думку кількасот, із затриманнями під час протестів 2006 і 2010 років.