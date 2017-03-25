У Білорусі під час акцій опозиції затримали працівників ЗМІ – асоціація журналістів

Білоруські силовики під час опозиційної акції 25 березня затримали не лише активістів, а й співробітників засобів інформації. Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

За цими даними, затримані журналісти Любов Луньова та Дмитро Буянов, вони працюють на телеканалі «Белсат», який мовить із Польщі. Камера цих журналістів була розбита.

Також серед затриманих – співробітник незалежної телекомпанії БелаПАН Захар Щербаков, кореспонденти газети «Наша Нива» Ірина Ареховська й Артем Горбацевич, журналісти «Радіо Рація» з Польщі Геннадій Барбарич і Геннадій Шарипкін. Ці затримані перебувають у різних райвідділах внутрішніх справ білоруської столиці.

У Гомелі затримали журналістів порталу tut.by Івана Яривановича, Альону Бичкову. У Вітебську затримана знімальна група телеканалу «Белсат» – Ольга Чайчиць і Андрій Козел. Список затриманих журналістів може бути неповним, додають у Білоруській асоціації журналістів.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. Кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський порівняв кількість затриманих, яких на його думку кількасот, із затриманнями під час протестів 2006 і 2010 років.