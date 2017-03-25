У Мінську затримані близько тисячі людей – український журналіст

Загальна кількість затриманих на опозиційній акції 25 березня в Мінську може складати близько тисячі людей. Про це у Facebook повідомив український журналіст Костянтин Реуцький, який висвітлював події в білоруській столиці.

«За даними, які ще уточнюються, за сьогодні затримано близько тисячі людей. Активісти, журналісти, правозахисники, просто випадкові перехожі. Станом на зараз оточення знято, міліція разом з усією своєю дивовижною технікою поїхали, центральні станції метро відкрилися. Вечір звичайної суботи», – вказав Реуцький.

Правозахисний центр «Вясна», який наводить свої дані з урахуванням підтверджених даних, пише, що в їхньому списку є понад 300 затриманих.

Офіційних даних про кількість затриманих і підстави затримання наразі немає.

За повідомленням білоруської редакції Радіо Свобода, люди, яких білоруські силовики зранку 25 березня затримали в офісі організації «Вясна», нині вже на свободі. Цих людей затримували ще до початку оголошеної на 14:00 за місцевим часом акції.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. Кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський порівняв кількість затриманих, яких на його думку кількасот, із затриманнями під час протестів 2006 і 2010 років.