Поодинокі вибухи в Балаклії тривають – ДСНС

Поодинокі вибухи різної інтенсивності тривають у Балаклії на складі боєприпасів. Про це станом на 13:00 за Києвом інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено 3 пожежних танки та 1 інженерну машину розгородження міністерства оборони, для підвезення води та заправки яких залучено 3 пожежні автомобілі ДСНС», – інформують рятувальники.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучені 1465 людей та 234 одиниці техніки, ідеться в повідомленні ДСНС.

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, триває ліквідація її наслідків – у першу чергу йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.