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25 Березень 2017, Київ 19:46
Новини | Суспільство

У центрі Дніпра двісті поліцейських сформували «живий тризуб»

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У суботу, 25 березня, в Дніпрі на площі Героїв Майдану в центрі міста патрульні поліцейські разом з громадськістю влаштували флешмоб «Тризуб – це Україна». За даними організаторів, в акції взяли участь близько двохсот людей.

Як зауважують організатори, акція проводиться з метою популяризації українських державних символів.

Серед учасників були люди різного віку, до патрульних поліцейських приєднались члени громадських організацій, громадські активісти, перехожі. У руках вони тримали плакати з написами українською та англійською «Тризуб – це Україна» та «Trident is Ukraine».

Як зазначив один із координаторів акції, голова громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» Віктор Романенко, міжнародний флешмоб «Тризуб – це Україна» набирає обертів – до нього долучаються в обласних та районних центрах, містечках, схожі акції також проводять у школах.

За його словами, наразі через недостатню поінформованість іноземців про національну символіку України виникла проблема ототожнення традиційних українських національних символів з символікою ультраправих угруповань, як це було у випадку з українським футболістом Романом Зозулею, відтак існує необхідність популяризації державної символіки в Україні й у світі.

«Ця акція відбувається в різних країнах світу. Наша акція – це демонстрація того, що ми нація, яка поважає свої державі символи, нація, яка має державні символи, і вони не мають ніякого стосунку до фашизму чи нацизму. Це наші українські національні символи!» – сказав Віктор Романенко, даючи старт флешмобу.

За словами активістів, флешмоб на підтримку українських символів зараз також відбувається в соцмережах: фото зі схожих заходів або просто фото із зображенням тризуба учасники викладають на своїх сторінках з хештегом #тризубцеукраїна.

Раніше перехід українця, гравця футбольного клубу «Реал Бетис» Романа Зозулі в іспанський клуб «Райо Вальєкано» з Мадрида на правах оренди був зірваний. Фанати «Райо» виступили проти цього переходу і назвали футболіста «нацистом». Приводом стала футболка з тризубом, у якій Зозуля прилетів до Іспанії.

Українські вболівальники відзначали, що серед фанатів мадридського клубу багато прихильників ліворадикальних ідей, які орієнтуються на Росію й вірять російській пропагандію

У результаті гравцеві, який не приховує своєї підтримки захисників України від агресії Росії, довелося повернутися в «Бетис», але, за правилами, він не зможе в цьому сезоні грати за жодну команду. Після початку бойових дій на Донбасі Зозуля постійно допомагає українській армії. Він також заснував благодійний фонд «Народна армія», який допомагає українським військовим.

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