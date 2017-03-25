На складах забезпечення АТО в Луганській області посилили заходи безпеки – Міноборони

На складах забезпечення АТО на луганському напрямку військовослужбовці ЗСУ посилили заходи безпеки, інформує Міністерство оборони на сторінці у Facebook.

«У зв’язку з можливими диверсіями щодо підрозділів забезпечення АТО на Донбасі, на таких об’єктах введено режим посилених заходів безпеки. Контролюються можливі шляхи нападу, як з землі, так і з неба», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, заходи посилені через події, які сталися у Балаклії на Харківщині, де досі тривають поодинокі вибухи на складах боєприпасів.

Повідомляється, що військові посилили чергування, особливо у нічний час за допомогою збільшення кількості вартових.

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, триває ліквідація її наслідків – у першу чергу йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.