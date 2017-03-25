У Мінську звільнили 57 затриманих у офісі «Весни» правозахисників та журналістів – дані центру

Неурядовий правозахисний центр «Вясна» повідомив в суботу, що 57 осіб, у тому числі правозахисників і журналістів, які були затримані у його офісі, звільнено.

«Затримано близько 57 осіб, в тому числі міжнародні спостерігачі, представники іноземних ЗМІ та правозахисних організацій…Затриманих доставили до Первомайського РУВС міста Мінська. Всіх завели в спортивний зал… Близько 15-ї години затриманих почали відпускати з РУВС», – йдеться в повідомленні на сайті організації.

Юрист організації Анастасія Лойко повідомила, що спочатку силовики зачитали прізвища затриманих, які були у трьох своєрідних групах. «Так випустили три групи, а потім вже всіх інших разом», – уточнила вона.

За даними організації, один із затриманих після звільнення вирушив до лікарні через травми, отримані після того, як силовики «увірвалися» в офіс «Весни». Серед затриманих тут були і співробітниці «Крим-SOS» Євгенія Андреюк та Марія Квіцинська.

Раніше правозахисники повідомляли, що у їхніх списках затриманих є щонайменше 300 осіб. Водночас український журналіст Костянтин Реуцький, який висвітлював події в білоруській столиці, заявив, що може йтися про щонайменше тисячу затриманих. Офіційних даних про кількість затриманих і підстави затримання наразі немає.

Раніше і білоруська редакція Радіо Свобода повідомляла, що люди, яких зранку 25 березня затримали в офісі організації «Вясна», вже на свободі. Цих людей затримували ще до початку оголошеної на 14:00 за місцевим часом акції.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. Кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський порівняв кількість затриманих, яких на його думку кількасот, із затриманнями під час протестів 2006 і 2010 років.