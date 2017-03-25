Упродовж дня бойовики 39 разів стріляли на Донбасі – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години суботи здійснили 39 обстрілів на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

«Епіцентром вогневого протистояння став маріупольський напрямок. Вже вночі, захисників Мар’їнки противник обстріляв з танку, а зранку почав активно застосовувати артилерію та міномети», – йдеться в повідомленні.

Загалом під обстріли, зокрема і з важкого озброєння, потрапили території поблизу населених пунктів Водяне, Павлопіль, Широкине, Новотроїцьке, Талаківка, Авдіївка, Новгородське, Зайцеве, Троїцьке, Кам’янка, Луганське.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові за минулу добу випустили по підконтрольних бойовикам територіях понад 700 снарядів та мін. Луганські сепаратисти повідомили про понад 170 боєприпасів, якими були уражені підконтрольні їм території з боку ЗСУ за попередню добу.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.