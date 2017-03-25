До Балаклії прибули експерти НАТО для розмінування території арсеналу – Світлична

До Балаклії на Харківщині прибули експерти НАТО для розмінування території арсеналу, про це повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

«Відповідно до доручення президента України Петра Порошенка до робіт із розмінування в Балаклії залучені представники НАТО. Вони вже прибувають у район для того, щоб провести регламентні роботи, які дозволять розмінувати територію самої військової бази», – повідомила Світлична, не уточнивши скільки саме експертів альянсу працюватиме над розмінуванням.

За її словами, в районі працює також 75 фахівців ДСНС із розмінування. Обмежено доступ для мешканців Балаклійського району у зону на півтора кілометра від території арсеналу.

23 березня президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ, Міноборони та Державній службі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування складів боєприпасів в Балакліїї на Харківщині.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, триває ліквідація її наслідків – у першу чергу йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

За даними ДСНС, напередодні піротехніками на території Балаклійського району було вилучено 201 вибухонебезпечний предмет. Усього від початку робіт – 275.