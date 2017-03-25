«Батьківщина» йде на місцеві вибори у квітні – рішення з’їзду партії

Партія ВО «Батьківщина» ухвалила рішення взяти участь у місцевих виборах, які відбудуться 30 квітня. Рішення було ухвалене сьогодні на 14-му з’їзді партії у Києві.

«Вибори до місцевих громад – це не просто вибори, це захист наших маленьких громад від знищення», – заявила перед делегатами з’їзду лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

За підсумками з’їзду рішення про висування кандидатів в депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах та кандидатів на посаду міських голів відбуватиметься на зборах та конференціях місцевих організацій «Батьківщини».

17 березня партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» також ухвалила рішення про участь у місцевих виборах.

За даними КВУ, у жовтні 2015 року найбільше депутатів у місцеві органи потрапили від «Блоку Петра Порошенка» та «Батьківщини».

Раніше Центральна виборча комісія призначила вибори місцевих голів та депутатів у 40 об’єднаних територіальних громадах на 30 квітня 2017 року.