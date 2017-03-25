В Італії відзначили 60-річчя Римських угод

В суботу у столиці Італії Римі відбулися урочистості з нагоди 60-річчя підписання Римських угод, які стали першими документами на шляху до створення Євросоюзу. Як передає кореспондент Радіо Свобода, лейтмотивом сьогоднішніх урочистостей стали тези про новий старт і перезапуск ЄС, а також про «відновлення європейської мрії».

Також сьогодні лідери 27 держав євроспільноти підписали нову політичну декларацію, текст якої зобов’язує відновити євроінтеграцію на наступне десятиліття.

Серед принципових пунктів римського документа – єдність Євросоюзу, його неподільність і можливість для окремих країн розвиватися швидше у певних сферах (концепція «різношвидкісної Європи» – ред.).

За словами, прем’єр-міністра Італії Паоло Джентилоні, щоб досягти окреслених цілей, слід повернути громадянам довіру до ЄС.

«Економічний розвиток, інвестиції, боротьба з бідністю, збільшення робочих місць, спільна політика з безпеки, оборони і міграції. Це – інгредієнти для повернення довіри», – додав голова італійського уряду.

25 березня вранці у Римі також відбувся багатотисячний проєвропейський марш за участю, зокрема, численної української громади та дипломатів. Синьо-жовті стяги майоріли серед прапорів Євросоюзу. Чисельними, тим часом, були і суботні маніфестації противників євроінтеграції.

Глави держав і урядів ЄС зібралися в суботу в Римі на ювілейний саміт ЄС у день, коли 60 років тому в 1957 році представники Італії, Німеччини, Франції, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів підписали Римські угоди. Вони скасували всі перешкоди для вільного руху товарів та послуг у західній Європі. Цей договір став фактично першим документом на шляху євроінтеграції.