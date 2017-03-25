В окупованому Криму затримали щонайменше 7 активістів – правозахисний портал

В анексованому Сімферополі силовики затримали в суботу щонайменше сімох активістів, які планували вийти на пікети 26 березня. Про це повідомляє на своєму сайті російський правозахисний портал «ОВД-Инфо».

«У Сімферополі з кафе «Верона» забрали у відділення поліції, за попередніми даними, сім осіб. Про це на гарячу лінію «ОВД-Инфо» повідомив один з активістів», – йдеться в повідомленні.

За даними порталу з посиланням на активіста, затримані обговорювали наміри своєї участі в антикорупційному мітингу в неділю, проведення якого не схвалила окупаційна влада.

«Передбачали вийти з одиночними пікетами. Відомі імена лише двох – Олексій Єфремов і Дмитро Кісієв», – йдеться в повідомленні.

На сайті управління Слідчого комітету Росії по Криму підтвердження цієї інформації немає.

В підконтрольній Кремлю адміністрації Сімферополя раніше відмовили прихильникам російського політика Олексія Навального в проведенні ходи і мітингу в Сімферополі через «неукомплектованість» пакету документів.

Раніше в суботу Леонід Волков, голова передвиборного штабу Олексія Навального, повідомив, що Роскомнагляд надіслав йому листа, в якому зажадав, щоб він попередив читачів свого блогу про «незаконність» запланованих на 26 березня «заходів» на вулиці Тверській в Москві і про можливу відповідальність за участь в них.

На 26 березня у Москві та десятках російських міст заплановані антикорупційні акції опозиціонерів. За попередніми даними, російська влада узгодила лише 24 мітинги.