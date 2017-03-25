У Лондоні пройшов марш противників виходу Великобританії з ЄС

Десятки тисяч проєвропейськи налаштованих активістів вийшли в суботу на вулиці Лондона, щоб відзначити 60-ту річницю підписання Римських угод, які стали першим кроком до створення Європейського союзу. Акції у британській столиці відбулися за кілька днів до запланованої офіційної заяви уряду про вихід Великобританії з ЄС.

За словами організаторів, участь в марші взяли близько 80 тисяч людей, які закликали владу Великобританії залишитися в Євросоюзі.

Сотні прапорів ЄС майоріли в руках активістів, які пройшлися центром Лондона, попри останні посилені заходи безпеки. «Тиху» ходу провели, коли марш дійшов до місця, де цього тижня нападник атакував людей біля британського парламенту.

На плакатах були написи «Я – європеєць», «Мені 15. Я хочу повернути своє майбутнє» тощо. Був біля будівлі парламенту і плакат з написом «Тероризм не розділить нас – Brexit буде».

Крім того, близько 10 тисяч прихильників ЄС пройшли ходою у Римі, приблизно 4 тисячі – зібралися в Берліні.

У суботу лідери 27 країн Євросоюзу підписали Римську декларацію про майбутнє єдиної Європи. Церемонія була приурочена до 60-ї річниці Римських угод, які стали першими документами на шляху до створення Євросоюзу.