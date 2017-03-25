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25 Березень 2017, Київ 22:42
Новини | Міжнародні

Конвой військ США та Великобританії прямує через Чехію до Польщі

Прихильник в уніформі США часів Другої світової війни зустрічає військову колону НАТО у Празі, березень 2015 року

Прихильник в уніформі США часів Другої світової війни зустрічає військову колону НАТО у Празі, березень 2015 року

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В суботу вранці конвой американських і британських військових перетнув німецько-чеський кордон і в’їхав на територію Чехії. За даними чеських ЗМІ, колона попрямувала через прикордонне містечко Розвадов до міста Стара Болеслав, де в казармах має переночувати.

Конвой складається з 125 одиниць військової техніки і 550 вояків армій США і Великобританії. До складу конвою входить, зокрема, кілька десятків броньовиків Stryker і вантажівки Hummer.

Очікується, що у неділю вранці конвой вирушить в напрямку міста Наход на чесько-польському кордоні. Ввечері 26 березня конвой має перетнути кордон і в’їхати на територію Польщі.

Конвой військ США і Великобританії, який прямує до Польщі, має посилити військову присутність НАТО на східних кордонах НАТО.

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