Зустріч голів МЗС країн НАТО може відбутися 31 березня, коли держсекретар США буде в Брюсселі

Дипломати НАТО повідомляють, що зустріч міністрів закордонних справ альянсу планована спочатку на 5-6 квітня може відбутися раніше – 31 березня, коли державний секретар США Рекс Тіллерсон перебуватиме в Брюсселі.

Як поінформували Радіо Свобода дипломати НАТО міністри закордонних справ країн альянсу вирішили «пристосуватися» до розкладу Тіллерсона після того, як Вашингтон оголосив, що він зможе бути присутній на зустрічі в квітні через особливості графіку.

Повідомляється, що у цьому зв’язку багатьом міністрам НАТО також доведеться внести корективи у свої вже сформовані плани, щоб бути присутніми на зустрічі 31 березня.

Водночас агенція France-Presse повідомляє з посиланням на свої джерела, що міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон не зможе бути присутнім на зустрічі цього дня. Міністри країн НАТО мають до 27 березня подати штаб-квартирі деталі про свої плани через можливу зміну дати зустрічі.

Дипломати НАТО повідомили, що конфлікт на сході України буде на порядку денному наступного разу, коли зустрінуться міністри закордонних справ НАТО.

Керівництво НАТО поки офіційно не підтвердило і не спростувало інформацію про нову дату зустрічі міністрів.

Голова комітету Сенату США зі збройних сил республіканець Джон Маккейн під час візиту до Брюсселя 25 березня заявив, що Сполучені Штати повинні розпочати «постачання летальної оборонної зброї» Україні.

Маккейн сказав, що президент Росії Володимир Путін «активізував свою агресію в Україні», в результаті якої «українці вмирають». «Ми повинні дати їм зброю, щоб за її допомогою вони себе захистили», – сказав Маккейн. За його словами, пріоритетом у цьому питанні для США має бути надання протитанкових ракетних комплексів Javelin та контрбатарейних радіолокаційних станцій.

Напередодні Держдепартамент США повідомив, що Тіллерсон відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 31 березня, наступного дня після того, як він зустрінеться в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Заява Держдепартаменту, що перша, як очікувалося 5-6 квітня, зустріч Тіллерсона з міністрами закордонних справ усіх 27 інших країн НАТО, не відбудеться в ці дати викликала стурбованість з боку деяких європейських чиновників. Вони висловили сумніви щодо прихильності адміністрації США альянсові, особливо в зв’язку з тим, що незабаром після того Тіллерсон планує відвідати Москву.