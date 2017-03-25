Киргизстан: поліція шумовими гранатами розігнала противників арешту екс-депутата

Поліція в Киргизстані 25 березня використали шумові гранати для розгону сотень демонстрантів на мітингу проти затримання колишнього депутата парламенту, який планує балотуватися на посаду президента. Як передає Reuters, протестувальники, в свою чергу, кидали пляшки в бік силовиків. МВС Киргизстану повідомило про 68 затриманих.

У суботу близько 500 демонстрантів почали збиратися біля будівлі Державного комітету з питань національної безпеки в Бішкеку після того, як влада затримала сьогодні Садира Жапарова, який повернувся в Киргизстан після трьох років вигнання.

Киргизькі силовики заявили, що його затримали за звинуваченням у «спробі захоплення державних будівель і заручника» в 2013 році.

Жапаров був радником колишнього президента Курманбека Бакієва. Після того, як Бакієв був відсторонений від влади в 2010 році Жапаров став членом парламенту.

Але в 2013 році Жапаров був засуджений до 18 місяців тюремного ув’язнення за звинуваченням у спробі силового захоплення влади. Пізніше політик виїхав за кордон. За попередніми даними, останні роки він проживав на Кіпрі.