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26 Березень 2017, Київ 00:15
Новини | Події

Вулицями Сімферополя пройшла колона військової техніки

Окупаційна влада влаштувала демонстрацію військової техніки та озброєння, Сімферополь, 25 березня 2017 року

Окупаційна влада влаштувала демонстрацію військової техніки та озброєння, Сімферополь, 25 березня 2017 року

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Вулицями анексованого Сімферополя 25 березня пройшла колона військової техніки. Як передає «Крим.Реалії», щонайменше півтора десятка машин і три бронетранспортери повернулися з військових навчань.

Повідомляється, що колона зайняла одну смугу руху, її супроводжували машини військової автоінспекції.

Напередодні у Криму завершилися масштабні командно-штабні навчання з трьома з’єднаннями Повітряно-десантних військ Росії, які тривали на полігоні Опук з 20 березня.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що навчання проводяться «відповідно до плану бойової підготовки аеромобільних військ». У них взяли участь понад 2,5 тисячі російських десантників і 600 одиниць бойової техніки.

У Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».

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