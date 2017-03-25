Вулицями Сімферополя пройшла колона військової техніки

Вулицями анексованого Сімферополя 25 березня пройшла колона військової техніки. Як передає «Крим.Реалії», щонайменше півтора десятка машин і три бронетранспортери повернулися з військових навчань.

Повідомляється, що колона зайняла одну смугу руху, її супроводжували машини військової автоінспекції.

Напередодні у Криму завершилися масштабні командно-штабні навчання з трьома з’єднаннями Повітряно-десантних військ Росії, які тривали на полігоні Опук з 20 березня.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що навчання проводяться «відповідно до плану бойової підготовки аеромобільних військ». У них взяли участь понад 2,5 тисячі російських десантників і 600 одиниць бойової техніки.



У Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».