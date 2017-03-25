Від обстрілу бойовиків у прифронтовому Зайцевому загинули дві людини – поліція

Через обстріл підтримуваними Росією бойовиками в суботу у Зайцевому на Донеччині загинули двоє мирних жителів, повідомляє управління Нацполіції в Донецькій області.

«Тіла чоловіка та жінки виявив військовий медик після мінометного обстрілу з боку терористів. На місце направлена слідчо-оперативна група поліції», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, загиблими є жінка 1964 року народження та чоловік – 1959-го.

Попередньо встановлено, що люди перебували на вулиці, коли бойовики почали мінометний обстріл населеного пункту.

Подію кваліфікували за статтею про теракт.

Донецькі бойовики на своїх сайтах про обстріли в районі Зайцева не повідомляють.

Водночас у штабі АТО сьогодні вказували, що обстріли з боку проросійських сепаратистів вдень були з-поміж інших населених пунктів і в районі Зайцева.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.