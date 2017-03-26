Білоруська опозиція у неділю скликає на чергову акцію протесту

Білоруська опозиція в неділю, 26 березня, має намір провести черговий мітинг на знак протесту проти насильницького придушення, арештів та побиття учасників акції з нагоди Дня Волі, що відбулася у суботу. Організатори через соціальні мережі повідомили, що акція відбудеться опівдні за місцевим часом на Жовтневій площі у Мінську.

Активістка білоруської правозахисної організації «Вясна» Тетяна Ревяко повідомила, що за їхніми даними напередодні під час акцій протесту на вулицях Мінська були затримані близько 700 людей, «багато хто із заарештованих були побиті і потребують медичної допомоги». Асоціація журналістів Білорусі також повідомила про затримання близько 20 журналістів, які висвітлювали акції протесту. Більшість затриманих у неділю вранці були звільнені, проте правозахисникам не відомо, скільки людей ще залишаються затриманими силовиками.

Європейський союз засудив дії білоруської влади проти демонстрантів і зажадав негайного звільнення «всіх затриманих мирних громадян». У посольстві США в Білорусі також закликали білоруську владу звільнити всіх осіб, затриманих під час демонстрації. Кілька правозахисних організацій України в суботу також поширили звернення, в якому закликали міжнародні організації звернути увагу на події в Білорусі в контексті масових затримань під час акцій до Дня Волі.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання.