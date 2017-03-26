Шестеро поранених і двоє травмованих українських військових за добу на Донбасі – штаб АТО

Упродовж доби 25 березня у зоні бойових дій на сході України поранено шістьох українських військовослужбовців, ще двоє отримали бойові травми. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 81 раз обстрілювали позиції Збройних сил України.

Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Маріупольському напрямку, де бойовики активно застосовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями, йдеться у ранковому зведенні штабу. Під Водяним та Чермаликом сепаратисти застосовували ствольну артилерію калібру 122 міліметри, кулемети та гранатомети різних систем. Біля Широкиного та Павлополя зафіксовані обстріли з мінометів калібру 120 міліметрів, а поблизу Широкиного, Павлополя, Водяного, Талаківки та Красногорівки стріляли з мінометів калібру 82 міліметри. «Під Новотроїцьким, Широкиним та Водяним проявляли активність ворожі снайпери», – зазначається у повідомленні штабу АТО. Також українські позиції біля Широкиного обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2, Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу, а біля Мар’їнки вів вогонь танк.

На Донецькому напрямку найбільшу активність бойовики проявляли під Авдіївкою, Новгородським, Опитним та Троїцьким, де стріляли із крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та зі 120-ти і 82-міліметрових мінометів. Поблизу населених пунктів Зайцеве та Піски зафіксовано застосування стрілецької зброї та мінометів калібру 82 міліметри. З крупнокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем обстрілювали опорні пункти під Невельським та Кам’янкою.

На Луганщині біля Новозванівки бойовики застосовували гранатомети, кулемети та міномети калібру 82 міліметри.«Для зниження вогневої активності ворога, підрозділи сил АТО відкривали вогонь у відповідь», – повідомляють у штабі.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька і Горлівки із застосуванням танкових та артилерійських снарядів і мінометів, а на Горлівському і Маріупольському напрямках – зі станкових гранатометів. В угрупованні «ЛНР» повідомляють про три випадки порушення режиму тиші.

Останнім часом на багатьох напрямках на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.