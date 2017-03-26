На антикорупційному мітингу в російському Владивостоці затримали більше 40 людей

У Владивостоці поліція затримала понад 40 учасників антикорупційного мітингу, організованого прихильниками опозиціонера Олексія Навального. Серед затриманих є неповнолітні, повідомляє портал «ОВД-Інфо».

За даними місцевих ЗМІ, на мітинг прийшли близько тисячі людей. Акція не була погоджена з місцевою владою. Після затримань протестувальники зібралися біля поліцейського відділку з вимогою звільнити затриманих.

ЗМІ також повідомляють про затриманих на мітингах в Южно-Сахалінську, Комсомольську-на-Амурі та Хабаровську. Кількість затриманих уточнюється.

Активісти у багатьох російських містах оголосили про плани провести 26 березня демонстрації проти корупції – після оприлюднення фільму-розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції.

Раніше в МВС Росії заявили, що поліція не буде нести відповідальність за «можливі негативні наслідки» масових акцій 26 березня, які не будуть узгоджені з владою.