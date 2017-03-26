Пентагон повідомив про ліквідацію одного з ватажків Аль-Каїди

Пентагон повідомив про ліквідацію одного з лідерів Аль-Каїди Карі Ясіна, відповідального за кілька гучних нападів, в результаті яких загинули десятки людей, в тому числі двоє військовослужбовців в США.

Американські військові підтвердили, що Ясін був убитий в афганській провінції Пактіка під час повітряного удару 19 березня.

Ясіна вважають відповідальним за низку терактів у Пакистані. Серед іншого, він був організатором вибуху в готелі Marriott в Ісламабаді 20 вересня 2008 року. Під час цього теракту загинули десятки людей, включаючи двох американських військовослужбовців. Також Ясіна називають відповідальним за напад у пакистанському місті Лахор у 2009 році на автобус, в якому перебувала команда гравців у крикет зі Шрі-Ланки. Тоді загинули 8 осіб.

«Смерть Ясіна свідчить про те, що терористи, які паплюжать іслам і усвідомлено нападають на невинних людей, не зможуть уникнути правосуддя», – заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.