У Мінську затримали людей, які вийшли на пікет солідарності із затриманими під час Дня Волі

У Мінську кілька десятків людей вийшли сьогодні на Жовтневу площу, щоб висловити солідарність із затриманими напередодні учасниками протесту. Люди вимагали відставки президента Олександра Лукашенка та уряду, свободу затриманим напередодні.

Кореспондент білоруської служби Радіо Свобода повідомляє, що до місця проведення мітингу силовики підігнали два автозаки і забрали близько 20-ти протестувальників. Повідомляють також, що на підходах до Жовтневої площі затримали щонайменше 12 людей. На площі залишилися тільки ОМОНівці та журналісти, яких не чіпають. В центрі Мінська сотні працівників міліції, десятки автозаків та іншої спеціальної техніки.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання.