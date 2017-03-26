243 будівлі пошкоджено внаслідок вибухів на складах у Балаклії – віце-прем’єр

У Балаклії Харківської області, де внаслідок пожежі на артилерійських складах вибухали боєприпаси, зафіксовано пошкодження 243 будівель. Як повідомив у Twitter віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, «зазнали пошкодження різного ступеня 243 будівлі, у тому числі 117 багатоквартирних будинків, 87 приватних будинків, 12 об’єктів соціальної сфери, 22 об’єкти інфраструктури та промисловості».

Геннадій Зубко зазначив, що проводиться оцінка обсягів пошкоджень та руйнувань і вже організовано видачу населенню будматеріалів для проведення первинного ремонту пошкоджених будівель.

Віце-прем’єр також поінформував, що тривають роботи з відновлення енергопостачання та газопостачання міста і району. До робіт залучено 64 аварійно-відновлювальні бригади.

За даними ДСНС, на території арсеналу тривають поодинокі вибухи різної потужності, піротехнічні підрозділи з початку робіт вже вилучили 820 вибухонебезпечних предметів.

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, триває ліквідація її наслідків – насамперед йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.