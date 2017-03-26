Бойовики обстріляли з «Градів» житлові райони Авдіївки – поліція

У неділю близько полудня підтримувані Росією бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». За попередніми даними, ніхто з мирних жителів не постраждав, пошкоджено 9 приватних будинків, повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

На сайті Нацполіції уточнюється, що обстріл стався близько 11:30, 18 будинків у старій частині міста зазнали значних ушкоджень, деякі з них повністю зруйновані. Постраждалих серед мирних жителів немає. В постраждалому районі наразі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять домівки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям. Даний факт буде кваліфіковано за частиною 2 статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, повідомили у Нацполіції.

В угрупованні «ДНР» повідомляють, що внаслідок обстрілів з боку ЗСУ на західній околиці Донецька напередодні один будинок згорів, ще у двох вибиті шибки.

Загострення ситуації поблизу Авдіївки періодично спостерігається з кінця січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні обстрілів. Місто зазнає інфраструктурних пошкоджень, час від часу припиняється електро- і водопостачання.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.