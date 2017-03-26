У Москві поліція затримала на мітингу опозиціонера Навального

У неділю, 26 березня, у Москві силовики затримали російського опозиціонера Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції. Про це повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов у Twitter.

Учасники акції заблокували поліцейський автобус із затриманим політиком, аби завадити його руху. Люди почали його розгойдувати. На дорогу перед автобусом викотили автомобіль, після чого сталися сутички учасників акції з поліцією. За словами очевидців, співробітники ОМОНу застосували кийки.

В результаті поліцейські прибрали машину і автобус поїхав.

Сам Навальний у своєму Twitter закликав не відбивати його.

В неділю в Росії проходять десятки акцій проти корупції, у більшості міст вони заборонені владою. Така ініціатива з’явилася після оприлюднення фільму-розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. В Сибіру, на Уралі і на Далекому Сході мітинги вже пройшли, в цілому, як повідомляє російська редакція Радіо Свобода, все було досить спокійно, хоча поліція затримала десятки активістів.

​