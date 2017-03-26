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26 Березень 2017, Київ 16:16
Новини | Міжнародні

Дострокові парламентські вибори проходять у Болгарії

На комбінованому фото: голосування лідера Болгарської соціалістичної партії Корнелії Нінової та лідера консервативної партії ГЕРБ, колишнього прем’єра Бойко Борисова, яких називають основними суперниками

На комбінованому фото: голосування лідера Болгарської соціалістичної партії Корнелії Нінової та лідера консервативної партії ГЕРБ, колишнього прем’єра Бойко Борисова, яких називають основними суперниками

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У Болгарії сьогодні достроково обирають депутатів 44-х Народних зборів (парламенту). Як повідомляє видання Днес, у виборах беруть участь 12 партій і 9 коаліцій, які зареєстрували свої кандидатські листи, а також 9 незалежних кандидатів.

Згідно з чинним законодавством, голосування у Болгарії обов’язкове, За оцінкою соціологічних агентств, близько 60% громадян країни (приблизно 3,7 мільйона виборців) сьогодні прийдуть на виборчі дільниці.

Соціологічні опитування показують, що основна боротьба розгорнеться між Болгарською соціалістичною партією на чолі з Корнелією Ніновою і очолюваною колишнім прем’єром Бойко Борисовим партією ГЕРБ.

Перші неофіційні підсумки голосування будуть відомі, коли о 20:00 виборчі дільниці завершать роботу.

Обраний у листопаді минулого року президентом Болгарії Румен Радєв, якого називають проросійським політиком, у січні розпустив парламент і призначив дострокові вибори.

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