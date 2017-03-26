У Херсоні відкрили пам’ятний знак на честь нацгвардійців, полеглих за Україну

Пам’ятний знак на честь бійців Національної гвардії України, які загинули, виборюючи свободу України, відкрито у Херсоні біля місця розташування військової частини Нацгвардії № 3056. Відкриття пам’ятного знака відбулося під час урочистостей на честь Дня Національної гвардії України, який відзначається 26 березня.

У своєму виступі на урочистостях командир військової частини № 3056 підполковник Вадим Матвєєв сказав, що цей пам’ятний знак – не тільки вшанування пам’яті загиблих, але й знак поваги до нацгвардійців, які зараз боронять Україну у зоні АТО. Він повідомив, що пам’ятний знак споруджено за підтримки спонсорів.

Освятив монумент капелан військової частини, священик УПЦ КП отець Максим. На честь свята він також подарував частині ікону Миколая Чудотворця. Священик розповів, що ця ікона – особлива.

«Коли я брав участь у АТО, був свідком того, як саме ця ікона, яка знаходилася на наших позиціях, врятувала чимало життів. Одного дня вона чомусь впала, хоч була добре закріпленою. Ми вирішили, що це – попередження, вжили певних заходів. І скоро почався шалений обстріл, але він не завдав великої шкоди, бо ми були напоготові», – розповів військовий капелан.

Зі святом херсонських нацгвардійців привітали керівники міста та області. Бійці батальону Нацгвардії пройшли урочистим маршем центром міста. Кращі бійці отримали нагороди і відзнаки.

Чимало нацгвардійців бере участь у бойових діях на сході країни, у тому числі і бійці розташованої у Херсоні військової частини № 3056. У боях на Донбасі частина втратила трьох бійців. Це – старший прапорщик Сергій Стадник, старший сержант Максим Баранов та старший солдат Дмитро Миколайчук.