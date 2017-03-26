У Москві поліція вже затримала понад 130 учасників мітингу проти корупції

У Москві на Пушкінській площі поліція затримала понад 130 активістів, які прийшли на мітинг проти корупції, повідомляє «ОВД-Інфо». Портал «Медуза» повідомляє про ще 30 активістів в автозаках. Серед затриманих – кореспондент британської газети The Guardian.

За даними поліції в акції беруть участь близько 8-ми тисяч осіб, активісти повідомляють про 20-ти тисячах.

Пушкінська площа оточена. Активісти повідомляють, що поліція використовує кийки. За інформацією «Медузи», один з поліцейських вдарив активіста кийком по голові. Чоловік знепритомнів, його забрали в автозак. Телеканал «Дождь» передає, що на площі розпорошили сльозогінний газ. Близько 200 бійців ОМОН витісняють людей з площі. Кілька сотень мітингувальників попрямували в напрямку Кремля.

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Раніше поліція затримала в центрі Москви опозиціонера Олексія Навального, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії.

Антикорупційні мітинги проходять 26 березня по всій Росії. Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларованої нерухомості глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.