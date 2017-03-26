МЗС Білорусі: дії силовиків під час акцій в Мінську 25 березня були «абсолютно адекватними»

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявляють, що дії правоохоронців під час акцій в Мінську 25 березня були абсолютно адекватними.

«В умовах наростання і розширення географії терористичної загрози владі важливо бути особливо пильними, діяти на випередження, а не «розгрібати» наслідки. Саме такий урок ми отримали з недавніх терористичних актів в Лондоні, Берліні, Парижі, Брюсселі, Ніцці. Саме цим керувалися білоруська влада 25 березня. Головним завданням було забезпечити безпеку громадян і не допустити кровопролиття, особливо з урахуванням наявної інформації про підготовку провокацій», – заявив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик.

Він зазначив, що вчорашня акція мала несанкціонований характер.

«Участь в несанкціонованих акціях має конкретні наслідки в будь-якій країні світу… Дії правоохоронних структур були абсолютно адекватними», – заявив представник МЗС Білорусі, додавши, що у білоруському дипломатичному відомстві вважають за необхідне продовжувати діалог і взаємодію з зарубіжними партнерами з метою кращого розуміння позицій один одного.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. Деякі країни ЄС засудили затримання активістів в Білорусі.