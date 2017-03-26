У Білорусі акції протесту відбулися також у Вітебську й Орші

У білоруських містах Вітебськ та Орша в неділю проходять несанкціоновані владою акції протесту, повідомляється про затримання їх учасників.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, в Орші на площу біля Будинку торгівлі вийшли близько сотні людей. Біля площі був припаркований автозак, а міліція попередила присутніх, що «тут збиратися не можна», розповів член опозиційної партії Юрій Конишка.

Люди стояли на площі близько години, потім розійшлися. Був затриманий керівник молодіжного об’єднання «Союз» Ігор Казмерчак, якого пізніше відпустили після складання протоколу за участь у несанкціонованій акції.

Масові затримання відбулися у Вітебську. Там на площі Перемоги зібралося близько 120 людей. Учасники акції не висували жодних вимог, обговорювали економічні проблеми і політичну обстановку в країні. Міліція також чергувала на площі, заздалегідь підготувавши автозаки.

Під час акції затримали правозахисників Павла Левінова і Леоніда Свєтіка. Крім того в Вітебську затримали журналіста Костянтина Мордвинцева й активістку Ірину Третьякову.

Сьогодні у Мінську активісти вийшли на Жовтневу площу, щоб висловити солідарність із затриманими напередодні учасниками протесту. Кілька десятків людей були затримані.

25 березня у Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але учасників акції зупинили кордони міліції, відбулися масові затримання.